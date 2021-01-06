Оппозиция объявила о создании Белорусского демократического форума

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало объявил о создании Белорусского демократического форума для обсуждения в онлайн-формате будущего устройства государства.

«Любой желающий может принять участие в общественных обсуждениях будущего Беларуси… Мы предлагаем ознакомиться уже с имеющимися материалами, описывающими виды государственного управления и устройства, высказываниями экспертов и лидеров мнений, а также в отдельных ветках президентской, парламентской и смешанной республик высказать своё отношение и обсудить все риски по поводу этих систем управления», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Цепкало, демократический форум создан в ответ на созыв Всебелорусского народного собрания.

Ранее бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии «не сдулись» — они меняют свою форму.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, предупредил участников протестов о недопустимости пересечения красной черты и пообещал ответную реакцию в случае нарушения ими закона и порядка.