Белоруссия направила Польше документы на экстрадицию создателя NEXTA

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Начальник международно-правового отдела Следственного комитета Михаил Вавуло в беседе с «СБ. Беларусь сегодня» сообщил, что СК направил в Польшу документы на экстрадицию создателя Telegram-каналов NEXTA Степана Путило, а также его бывшего главного редактора Романа Протасевича.
Белоруссия направила Польше документы на экстрадицию создателя NEXTA
  • РИА Новости

Он рассказал, что СК «направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через генерального прокурора в Польшу».

«С данной страной у нас заключён международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции. Посмотрим, насколько это государство будет исполнять взятые на себя международные обязательства о выдаче лиц, которые преследуются белорусским Следственным комитетом в уголовном порядке», — заявил Вавуло.

В ноябре 2020 года Комитет госбезопасности Белоруссии внёс Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

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