Белоруссия направила Польше документы на экстрадицию создателя NEXTA
- РИА Новости
Он рассказал, что СК «направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через генерального прокурора в Польшу».
«С данной страной у нас заключён международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции. Посмотрим, насколько это государство будет исполнять взятые на себя международные обязательства о выдаче лиц, которые преследуются белорусским Следственным комитетом в уголовном порядке», — заявил Вавуло.
В ноябре 2020 года Комитет госбезопасности Белоруссии внёс Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.