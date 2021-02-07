Белоруссия направила Польше документы на экстрадицию создателя NEXTA

Начальник международно-правового отдела Следственного комитета Михаил Вавуло в беседе с «СБ. Беларусь сегодня» сообщил, что СК направил в Польшу документы на экстрадицию создателя Telegram-каналов NEXTA Степана Путило, а также его бывшего главного редактора Романа Протасевича.

Он рассказал, что СК «направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через генерального прокурора в Польшу».

«С данной страной у нас заключён международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции. Посмотрим, насколько это государство будет исполнять взятые на себя международные обязательства о выдаче лиц, которые преследуются белорусским Следственным комитетом в уголовном порядке», — заявил Вавуло.

В ноябре 2020 года Комитет госбезопасности Белоруссии внёс Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.