За участие в протестах 2020 года в Белоруссии осудили более 1,6 тысячи человек

Короткая ссылка
За участие в массовых протестах 2020 года в Белоруссии осудили более 1,6 тыс. человек. Об этом сообщил генпрокурор республики Андрей Швед.
За участие в протестах 2020 года в Белоруссии осудили более 1,6 тысячи человек
  • AP

«В прошлом году завершено расследование, направлена в суд основная масса уголовных дел по преступлениям, совершённым в 2020 году лицами, которые пытались совершить государственный переворот. В общей сложности судами рассмотрено более 1,2 тыс. уголовных дел, по которым осуждены более 1,6 тыс. человек», — приводит слова Шведа агентство БЕЛТА.

Он также заверил, что с учётом наработанного опыта правоохранители Белоруссии полностью готовы к немедленному выявлению и пресечению любых фактов экстремизма и терроризма в стране.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко не исключил, что в Белоруссии пройдут новые протесты перед референдумом по Конституции, который запланирован на февраль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить