За участие в протестах 2020 года в Белоруссии осудили более 1,6 тысячи человек

За участие в массовых протестах 2020 года в Белоруссии осудили более 1,6 тыс. человек. Об этом сообщил генпрокурор республики Андрей Швед.

«В прошлом году завершено расследование, направлена в суд основная масса уголовных дел по преступлениям, совершённым в 2020 году лицами, которые пытались совершить государственный переворот. В общей сложности судами рассмотрено более 1,2 тыс. уголовных дел, по которым осуждены более 1,6 тыс. человек», — приводит слова Шведа агентство БЕЛТА.

Он также заверил, что с учётом наработанного опыта правоохранители Белоруссии полностью готовы к немедленному выявлению и пресечению любых фактов экстремизма и терроризма в стране.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко не исключил, что в Белоруссии пройдут новые протесты перед референдумом по Конституции, который запланирован на февраль.