Первый замминистра информации ДНР Безсонов рассказал, как погиб командир «Спарты» Жога

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Первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов рассказал спецкору RT Валентину Горшенину, как погиб командир батальона «Спарта» Владимир Жога (Воха).
Первый замминистра информации ДНР Безсонов рассказал, как погиб командир «Спарты» Жога
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Воха погиб, штурмуя украинские позиции, он был на острие атаки своих бойцов, несмотря на то что он был комбатом... Он в очередной раз вёл своих бойцов вперёд, они уничтожали в районе Волновахи позиции», — сказал Безсонов.

По данным замминистра, украинские боевики закрепились в здании и «они их выбивали». По его словам, там был сектор, откуда простреливался путь, по которому должен был проходить зелёный коридор из Мариуполя.

«Была задача выбить оттуда украинцев, чтобы не дать возможности прямой наводкой из стрелкового оружия бить по гражданским. Он погиб как воин, находясь впереди наступательных действий», — рассказал Безсонов.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Жога погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей из города.

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно Владимиру Жоге.

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