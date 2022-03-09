Канцлер Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине боевые самолёты

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит финансовую поддержку Украины, но «никаких военных самолётов» поставлено не будет.
Канцлер Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине боевые самолёты
  • AP

«Мы организовали поддержку, как вам известно, речь о финансовой помощи, которую мы начали много лет назад для укрепления устойчивости украинской экономики», — цитирует РИА Новости Шольца.

По его словам, «ФРГ запустила гуманитарные усилия, предоставила все возможные военные грузы, в том числе отдельное оружие».

Канцлер подчеркнул, что «Германия должна очень точно решить, что конкретно они делают, к этому, очевидно, не относятся никакие истребители».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не готова поставить Киеву истребители МиГ-29 самостоятельно и решение должно приниматься на уровне НАТО.

В Кремле прокомментировали планы Польши о предоставлении Украине боевых самолётов МиГ.

В правительстве Германии заявили, что с Берлином не согласовывались никакие поставки военных самолётов Украине.

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