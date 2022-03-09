Канцлер Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине боевые самолёты

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит финансовую поддержку Украины, но «никаких военных самолётов» поставлено не будет.

«Мы организовали поддержку, как вам известно, речь о финансовой помощи, которую мы начали много лет назад для укрепления устойчивости украинской экономики», — цитирует РИА Новости Шольца.

По его словам, «ФРГ запустила гуманитарные усилия, предоставила все возможные военные грузы, в том числе отдельное оружие».

Канцлер подчеркнул, что «Германия должна очень точно решить, что конкретно они делают, к этому, очевидно, не относятся никакие истребители».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не готова поставить Киеву истребители МиГ-29 самостоятельно и решение должно приниматься на уровне НАТО.

В Кремле прокомментировали планы Польши о предоставлении Украине боевых самолётов МиГ.

В правительстве Германии заявили, что с Берлином не согласовывались никакие поставки военных самолётов Украине.