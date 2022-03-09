Зеленский пообещал принять меры против политиков Украины, которые «ищут ниточки в Россию»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности принять меры против украинских политиков, которые «ищут ниточки в Россию».
Зеленский пообещал принять меры против политиков Украины, которые «ищут ниточки в Россию»
  • Gettyimages.ru
  • © Future Publishing

«Мы получаем разные сигналы о том, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию. А некоторые другие снова работают на раскол... Я хочу сказать одно и только один раз: я вижу, что вы делаете. Если я услышу ещё один сигнал, ответ будет быстрым. Как и должно быть в военное время», — сказал он в ходе очередного видеообращения.

Ранее Зеленский допустил обсуждение и поиск компромисса о возможности признания Крыма и республик Донбасса.

В интервью американскому телеканалу ABC News он также отметил, что «охладел» к идее вступления Украины в НАТО.

На полях дипломатического форума в Анталье планируется контакт Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

Переговоры пройдут с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

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