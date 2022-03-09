Нуланд прокомментировала возможность появления на Украине ПРО «Железный купол»

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Конгрессе прокомментировала возможность появления на Украине системы ПРО «Железный купол».

«Скажу только о системе «Железный купол». Нельзя просто щёлкнуть пальцами, чтобы она появилась, это требует тренировки, возможности заменить и прочего. Но есть другие вещи из вашего и их списка, которые, как мы думаем, у нас получатся», — приводит РИА Новости слова Нуланд.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская сторона продолжает поставки оборонительного оружия на Украину.

Пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби сообщил, что войска Украины получают оружие из 15 государств.