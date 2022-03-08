Пентагон: украинские войска получают оружие из 15 стран
«Это не только мы, это ещё 14 других стран», — передаёт РИА Новости заявление Кирби.
Он отметил, что американская сторона знает, что оружие попадает в руки украинских вооружённых сил.
Ранее в Пентагоне заявили о продолжении военных поставок Украине, но не воздушным путём.
По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, за последний месяц на Украину поступило 2 тыс. т современного вооружения, боеприпасов и средств защиты.