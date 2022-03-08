Пентагон: украинские войска получают оружие из 15 стран

Короткая ссылка
Пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби заявил, что войска Украины получают оружие из 15 государств.

«Это не только мы, это ещё 14 других стран», — передаёт РИА Новости заявление Кирби.

Он отметил, что американская сторона знает, что оружие попадает в руки украинских вооружённых сил.

Ранее в Пентагоне заявили о продолжении военных поставок Украине, но не воздушным путём.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, за последний месяц на Украину поступило 2 тыс. т современного вооружения, боеприпасов и средств защиты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить