Пентагон: украинские войска получают оружие из 15 стран

Пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби заявил, что войска Украины получают оружие из 15 государств.

«Это не только мы, это ещё 14 других стран», — передаёт РИА Новости заявление Кирби.

Он отметил, что американская сторона знает, что оружие попадает в руки украинских вооружённых сил.

Ранее в Пентагоне заявили о продолжении военных поставок Украине, но не воздушным путём.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, за последний месяц на Украину поступило 2 тыс. т современного вооружения, боеприпасов и средств защиты.