В Пентагоне заявили о продолжении военных поставок Украине

США продолжают военные поставки Украине, но не воздушным путём, заявил представитель Пентагона.

«На протяжении выходных они получали дополнительные поставки из США и других стран», — цитирует РИА Новости представителя.

По его словам, грузы не завозятся по воздуху на Украину, так как там продолжается борьба за контроль над воздушным пространством.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым подтвердил намерение Вашингтона продолжать военную поддержку Киева.

Президент США Джо Байден поручил Госдепу выделить Украине $600 млн.