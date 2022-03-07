В Пентагоне заявили о продолжении военных поставок Украине
- AP
«На протяжении выходных они получали дополнительные поставки из США и других стран», — цитирует РИА Новости представителя.
По его словам, грузы не завозятся по воздуху на Украину, так как там продолжается борьба за контроль над воздушным пространством.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым подтвердил намерение Вашингтона продолжать военную поддержку Киева.
Президент США Джо Байден поручил Госдепу выделить Украине $600 млн.