Конгресс США намерен на этой неделе одобрить выделение помощи Украине в размере $10 млрд

Конгресс США намерен на этой неделе одобрить выделение $10 млрд помощи Украине. Об этом заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Администрация Байдена запросила гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине в размере $10 млрд. Конгресс намерен на этой неделе принять экстренное финансирование в рамках нашего законодательства о комплексном государственном финансировании», — говорится в заявлении Пелоси. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым подтвердил намерение Вашингтона продолжать военную поддержку Киева. Президент США Джо Байден поручил Госдепу выделить Украине $600 млн. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял о планах США предоставить Украине почти $54 млн гуманитарной помощи.