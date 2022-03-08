В Народной милиции ЛНР сообщили о гибели более 270 бойцов ВСУ с 5 по 8 марта

С 5 по 8 марта в ходе боёв с силами Луганской Народной Республики погибли 278 бойцов ВСУ, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«В боестолкновениях с подразделениями оборонного ведомства противник понёс существенные потери в живой силе... а именно 278 человек личного состава», — говорится в тексте официального заявления.

Кроме того, украинская армия в ходе боёв лишилась 16 танков, 15 БМП, 35 единиц боевой бронированной техники, 15 единиц автотранспорта, 11 единиц БПЛА типа «Крыло».

Военнослужащие республики уничтожили также 17 долговременных огневых точек, 30 огневых точек с противотанковыми ракетными комплексами и крупнокалиберным оружием.

В общей сложности, с начала спецоперации России под контроль ЛНР перешло 54 населённых пункта, которые ранее контролировались украинскими войсками.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что большая часть Луганской Народной Республики освобождена.