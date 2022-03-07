Глава ЛНР Пасечник заявил, что большая часть республики освобождена

Большая часть Луганской Народной Республики освобождена, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 1».

«Под вопросом... Мы ещё не освободили такой серьёзный укрепрайон — это Северодонецк, Рубежное, Лисичанск. Ну они практически взяты в кольцо», —цитирует его РИА Новости.

Как заявили в Министерстве обороны России, группировка войск ЛНР, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населённые пункты Смоляниново, Воеводовка, Кременная, Кудряшовка, Боровеньки, Пурдовка и Замуловка.

Продвижение группировки войск составило 6 км, отметили в министерстве.