Глава ЛНР Пасечник заявил, что большая часть республики освобождена

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Большая часть Луганской Народной Республики освобождена, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 1».
Глава ЛНР Пасечник заявил, что большая часть республики освобождена
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«Под вопросом... Мы ещё не освободили такой серьёзный укрепрайон — это Северодонецк, Рубежное, Лисичанск. Ну они практически взяты в кольцо», —цитирует его РИА Новости.

Как заявили в Министерстве обороны России, группировка войск ЛНР, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населённые пункты Смоляниново, Воеводовка, Кременная, Кудряшовка, Боровеньки, Пурдовка и Замуловка.

Продвижение группировки войск составило 6 км, отметили в министерстве.

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