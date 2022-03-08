Войска ЛНР взяли под контроль 54 населённых пункта
«Всего под контроль ЛНР перешло... 54 населённых пункта, находившихся под украинской оккупацией», — сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что военнослужащие ДНР и ЛНР взяли под контроль 12 населённых пунктов в Донбассе.
Российские вооружённые силы взяли под контроль населённые пункты Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновка, Майорово и Ремовка.
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что большая часть Луганской Народной Республики освобождена.