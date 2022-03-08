Войска ЛНР взяли под контроль 54 населённых пункта

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В общей сложности, с начала спецоперации России под контроль Луганской Народной Республики перешло 54 населённых пункта, которые ранее контролировались украинскими войсками. Об этом заявили в Народной милиции ЛНР.

«Всего под контроль ЛНР перешло... 54 населённых пункта, находившихся под украинской оккупацией», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ДНР и ЛНР взяли под контроль 12 населённых пунктов в Донбассе.

Российские вооружённые силы взяли под контроль населённые пункты Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновка, Майорово и Ремовка.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что большая часть Луганской Народной Республики освобождена.

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