Войска ЛНР взяли под контроль 54 населённых пункта

В общей сложности, с начала спецоперации России под контроль Луганской Народной Республики перешло 54 населённых пункта, которые ранее контролировались украинскими войсками. Об этом заявили в Народной милиции ЛНР.

«Всего под контроль ЛНР перешло... 54 населённых пункта, находившихся под украинской оккупацией», — сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что военнослужащие ДНР и ЛНР взяли под контроль 12 населённых пунктов в Донбассе. Российские вооружённые силы взяли под контроль населённые пункты Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновка, Майорово и Ремовка. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что большая часть Луганской Народной Республики освобождена.