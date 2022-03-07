Войска ЛНР и ДНР взяли под контроль 12 населённых пунктов в Донбассе

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Военнослужащие ДНР и ЛНР взяли под контроль 12 населённых пунктов в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Войска ЛНР и ДНР взяли под контроль 12 населённых пунктов в Донбассе
  • РИА Новости

«Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населённые пункты Кудряшовка, Вороново, Метёлкино, Медвежье, Осколоновка, Петровка, Александровка», — говорится в заявлении.

Конашенков добавил, что военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над населёнными пунктами Латьмое, Берёзовое, Ясное, Максимовка и Валерьяновка.

Ранее стало известно, что российские вооружённые силы взяли под контроль населённые пункты Новоукраинское, Старомайорское, Старомлиновка, Майорово и Ремовка.

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