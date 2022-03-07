Войска ЛНР и ДНР взяли под контроль 12 населённых пунктов в Донбассе

Военнослужащие ДНР и ЛНР взяли под контроль 12 населённых пунктов в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

РИА Новости