Кадыров рассказал о продвижении чеченского спецназа вглубь Украины
«Спецподразделения Росгвардии России по Чечне продвинулись ещё глубже... и не встречают ожесточённого сопротивления бандеровцев», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Он добавил, что военные регулярно присылают ему видеоотчёты о ходе спецоперации.
Ранее Кадыров сообщил, что чеченский спецназ занял крупную военную базу на Украине.
Он также объявил награду в $500 тыс. за «головы командиров» украинских националистов.
Ранее Кадыров вновь обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать разрешение довести до конца спецоперацию на Украине.