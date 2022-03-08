Кадыров рассказал о продвижении чеченского спецназа вглубь Украины

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что спецподразделения Росгвардии по Чечне продвинулись глубже внутрь Украины и не встречают сопротивления.

«Спецподразделения Росгвардии России по Чечне продвинулись ещё глубже... и не встречают ожесточённого сопротивления бандеровцев», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он добавил, что военные регулярно присылают ему видеоотчёты о ходе спецоперации.

Ранее Кадыров сообщил, что чеченский спецназ занял крупную военную базу на Украине.

Он также объявил награду в $500 тыс. за «головы командиров» украинских националистов.

Ранее Кадыров вновь обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать разрешение довести до конца спецоперацию на Украине.