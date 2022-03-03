Кадыров объявил награду в $500 тысяч за «головы командиров» украинских националистов

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в $500 тыс. за «головы командиров» украинских националистов. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Объявляется награда за головы командиров украинских националистов: бандеровцев, «Азова», дудаевского батальона шайтанов», — заявил он.

По словам Кадырова, он сделал такое заявление не как чиновник, а «как доброволец от имени патриотов России», которые изъявили желание выплатить по $500 тыс. за «голову каждого командира».

Ранее Кадыров заявил, что чеченские спецназовцы под руководством командира Хусейна Межидова захватили военную базу во время специальной военной операции на Украине.