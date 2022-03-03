Кадыров сообщил, что чеченский спецназ занял крупную военную базу на Украине

Чеченские спецназовцы под руководством командира Хусейна Межидова захватили военную базу во время специальной военной операции на Украине, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram.

«Хусейн рассказывает, что разгромлен целый батальон националистов, свыше 2500 бандеровцев сбежало без сопротивления. Нашими бойцами захвачена крупнейшая на Украине военная база. В расположенных на её территории складах обнаружено не только огромное количество оружия, боеприпасов, амуниции, но также и современная бронетехника: семь танков, 12 БТРов, ТИГРы, артиллерийские установки», — написал он.

Кадыров также опубликовал видео, на котором командир Межидов рассказывает о выполнении задач в рамках военной операции.

По данным на 3 марта, за время операции на Украине уничтожено 1612 военных объектов.