Кадыров сообщил, что чеченский спецназ занял крупную военную базу на Украине

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Чеченские спецназовцы под руководством командира Хусейна Межидова захватили военную базу во время специальной военной операции на Украине, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram.
Кадыров сообщил, что чеченский спецназ занял крупную военную базу на Украине
  • РИА Новости

«Хусейн рассказывает, что разгромлен целый батальон националистов, свыше 2500 бандеровцев сбежало без сопротивления. Нашими бойцами захвачена крупнейшая на Украине военная база. В расположенных на её территории складах обнаружено не только огромное количество оружия, боеприпасов, амуниции, но также и современная бронетехника: семь танков, 12 БТРов, ТИГРы, артиллерийские установки», — написал он.

Кадыров также опубликовал видео, на котором командир Межидов рассказывает о выполнении задач в рамках военной операции.

По данным на 3 марта, за время операции на Украине уничтожено 1612 военных объектов.

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