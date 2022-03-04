Кадыров обратился к Путину с просьбой разрешить окончание спецоперации на Украине

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Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать разрешение довести до конца спецоперацию на Украине.

«Я прошу Верховного главнокомандующего, чтобы он дал закончить военную операцию против бандеровцев, против нациков, «Азова» и тех шайтанов, которые находятся со всего мира там», — заявил Кадыров в аудиосообщении в Telegram.

По его словам, националисты представляют угрозу для всего российского государства.

Ранее Кадыров заявил, что чеченские спецназовцы под руководством командира Хусейна Межидова захватили военную базу во время специальной военной операции на Украине.

Он также объявил награду в $500 тыс. за «головы командиров» украинских националистов.

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