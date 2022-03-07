Минобороны России: мэр города Сумы угрожает жителям расстрелами за выход через гумкоридоры

Мэр города Сумы Александр Лысенко заявил, что мирные жители, которые попытаются через гуманитарные коридоры выйти в Россию, будут расстреляны. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«В Мариуполе любые попытки мирного населения и иностранных граждан выдвинуться в направлении мест сбора гуманитарных колонн жесточайшим образом пресекались вплоть до применения оружия на поражение», — заявил Мизинцев.

По его словам, мэр города Сумы заявил, что «никаких зелёных коридоров не будет, ни один мирный житель не выйдет в Россию, а те, кто попытается это сделать, будут расстреляны».

Ранее сообщалось, что 7 марта ВС России, исходя из катастрофической гуманитарной обстановки, а также в ответ на личную просьбу президента Франции Эммануэля Макрона к президенту Владимиру Путину, с 10:00 объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.

Информация об этом доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций.

При этом российские ВС сообщали, что будут следить за эвакуацией населения в том числе с помощью беспилотников, поэтому попытки киевских властей обвинить Россию в «срыве гуманитарной операции» бесполезны и бессмысленны, заявил гуманитарный штаб по реагированию на ситуацию на Украине.