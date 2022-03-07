Минобороны России: националисты в Мариуполе использовали более 150 граждан в качестве щита

Украинские националисты в Мариуполе использовали более 150 мирных жителей, прикрываясь ими в качестве живого щита, и открывали огонь из-за спин граждан, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«На проспекте Победы Мариуполя военнослужащие ДНР столкнулись с подразделением украинских вооружённых националистов. Боевики гнали впереди себя более 150 человек мирных жителей, прикрываясь ими, в качестве «живого щита», — сказал он.

Националисты открыли огонь по бойцам ДНР «из-за спин мирных граждан», в результате стрельбы ими были убиты четверо мирных граждан, ещё пятеро получили ранения, отметили в Минобороны.

«Бойцами народной милиции ДНР освобожденные мирные жители были выведены через район Виноградное из Мариуполя на подконтрольную территорию. Всем им оказана необходимая помощь», — заявил Конашенков.

Накануне Народная милиция ДНР заявила, что боевики из нацбатальона «Азов» расстреляли колонну мирных граждан, которые пытались выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору в направлении Новоазовска.

4 марта президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что украинские националисты используют людей, включая иностранцев, в качестве живого щита.

Полковник в отставке Дуглас Макгрегор, бывший советник министра обороны США, увидел «тактику исламистов» в действиях украинских военных, которые «использовали людей в качестве живого щита», чтобы избежать уничтожения.