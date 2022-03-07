Минобороны России: националисты в Мариуполе использовали более 150 граждан в качестве щита

Короткая ссылка
Украинские националисты в Мариуполе использовали более 150 мирных жителей, прикрываясь ими в качестве живого щита, и открывали огонь из-за спин граждан, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«На проспекте Победы Мариуполя военнослужащие ДНР столкнулись с подразделением украинских вооружённых националистов. Боевики гнали впереди себя более 150 человек мирных жителей, прикрываясь ими, в качестве «живого щита», — сказал он.

Националисты открыли огонь по бойцам ДНР «из-за спин мирных граждан», в результате стрельбы ими были убиты четверо мирных граждан, ещё пятеро получили ранения, отметили в Минобороны.

«Бойцами народной милиции ДНР освобожденные мирные жители были выведены через район Виноградное из Мариуполя на подконтрольную территорию. Всем им оказана необходимая помощь», — заявил Конашенков.

Накануне Народная милиция ДНР заявила, что боевики из нацбатальона «Азов» расстреляли колонну мирных граждан, которые пытались выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору в направлении Новоазовска.

4 марта президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что украинские националисты  используют людей, включая иностранцев, в качестве живого щита.

Полковник в отставке Дуглас Макгрегор, бывший советник министра обороны США, увидел «тактику исламистов» в действиях украинских военных, которые «использовали людей в качестве живого щита», чтобы избежать уничтожения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить