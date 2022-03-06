Полковник ВС США в отставке Макгрегор увидел «тактику исламистов» в действиях ВСУ

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Полковник в отставке Дуглас Макгрегор, бывший советник министра обороны США, увидел «тактику исламистов» в действиях украинских военных, которые «использовали людей в качестве живого щита», чтобы избежать уничтожения.
Полковник ВС США в отставке Макгрегор увидел «тактику исламистов» в действиях ВСУ
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

Об этом он сказал в эфире Fox Business.

Как отметил Макгрегор, у украинских военных «отсутствует мобильность», системы ПВО и прикрытие с воздуха, поэтому они вынуждены бежать в города и смешиваться с населением.

«Мы видели подобное на Ближнем Востоке. Когда мы разбивали исламистов, они бежали в города, использовали гражданских в качестве живого щита и пытались избежать уничтожения. Думаю, именно это и происходит сегодня: украинская армия использует население, чтобы избежать разгрома», — сказал он.

По мнению эксперта, российская армия старается минимизировать ущерб, в отличие от американской армии в Ираке.

Макгрегор добавил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается «отсрочить неизбежное» поражение ВСУ.

«Я думаю, что Зеленский в данном случае марионетка, он неоправданно рискует огромным числом жителей... Я не вижу ничего героического в нём», — сказал эксперт.

4 марта президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что украинские националисты используют людей, включая иностранцев, в качестве живого щита.

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