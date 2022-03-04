Путин рассказал Шольцу об использовании украинскими националистами людей как живого щита

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Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что украинские националисты используют людей, включая иностранцев, в качестве живого щита.
Путин рассказал Шольцу об использовании украинскими националистами людей как живого щита
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Подчёркнуто, что основная опасность исходит от военных формирований неонацистов, которые совершают многочисленные военные преступления, используя террористические методы, размещая ударные вооружения в жилых кварталах, цинично прикрываясь гражданским населением», — говорится в заявлении.

Отдельно Путин в беседе подчеркнул, что националисты используют в качестве живого щита и иностранных граждан.

«Кроме того, по сути, взяты в заложники более 6 тыс. иностранных граждан, в основном студентов, которые используются радикалами в качестве живого щита. Попытки покинуть контролируемые украинскими силовиками районы пресекаются с помощью оружия», — отмечается в сообщении.

Ранее замначальника уголовного розыска Новоазовского районного отдела Министерства внутренних дел ДНР Артём Малеванный заявил, что украинские националисты не дают мирным жителям покинуть Мариуполь, так как боятся остаться без живого щита.

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