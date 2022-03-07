В ЛНР сообщили об обстреле села Лозовое из системы «Град» со стороны украинских военных

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Украинские военные обстреляли из системы залпового огня «Град» село Лозовое в Луганской Народной Республики. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооружённых формирований Украины в 03.50 зафиксирован обстрел с направления н.п. Светлодарск в район н.п. Лозовое: РСЗО БМ-21», — говорится в сообщении в Telegram.

Всего было выпущено 20 снарядов.

Ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об установлении контроля над 68 населёнными пунктами с начала спецоперации.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны.

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