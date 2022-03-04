В Минобороны сообщили о помощи российских военных жителям освобождённых пунктов на Украине
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«Российские вооружённые силы оказывают помощь жителям освобождённых от националистов населённых пунктов», — сказал он.
Конашенков добавил, что российские военные доставили более 140 т продовольствия и медикаментов в город Херсон.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны.