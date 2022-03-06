В ДНР сообщили об освобождении 68 населённых пунктов
«По состоянию на вечер 6 марта... освобождены 68 населённых пунктов, ранее находившихся под контролем ВФУ», — сообщается в Telegram-канале.
В их числе: Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка,Чичерино, Тарасовка и другие.
Уточняется, что войска ДНР вышли на границу с Запорожской областью.
Ранее в Минобороны заявили о помощи российских военных жителям освобождённых пунктов на Украине.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны.