В ДНР сообщили об освобождении 68 населённых пунктов

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Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об установлении контроля над 68 населёнными пунктами с начала спецоперации.

«По состоянию на вечер 6 марта... освобождены 68 населённых пунктов, ранее находившихся под контролем ВФУ», — сообщается в Telegram-канале.

В их числе: Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка,Чичерино, Тарасовка и другие.

Уточняется, что войска ДНР вышли на границу с Запорожской областью.

Ранее в Минобороны заявили о помощи российских военных жителям освобождённых пунктов на Украине.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны.

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