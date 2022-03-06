ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригорода более 300 человек

ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов, заявили в республиканском штабе территориальной обороны.

«Несмотря на провокации украинских националистов в направлении гуманитарных коридоров, Донецкая Народная Республика эвакуировала из Мариуполя и населённых пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район более 300 человек», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщило российское Минобороны, военные Донецкой Народной Республики взяли под контроль жилой квартал Старый Крым в Мариуполе.

В Народной милиции ДНР получили данные о том, что боевики «Азова» минируют центр города.

По словам главы республики, взаимодействие с жителями Мариуполя крайне затруднено, город практически на грани гуманитарной катастрофы.