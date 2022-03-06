Народная милиция ДНР взяла под контроль жилой квартал Старый Крым в Мариуполе
«Подразделения Народной милиции Донецкой Республики ведут успешные наступательные действия на западной и северо-западной окраинах города Мариуполя. Взят под контроль жилой квартал Старый Крым», — говорится в его заявлении.
Также стало известно, что вечером 5 марта армия России нанесла массированный удар по военной инфраструктуре Украины, в результате которого уничтожен 61 объект военной инфраструктуры ВСУ.
Также утром 6 марта Вооружённые силы России ударом высокоточного оружия большой дальности вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове.