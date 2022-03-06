Армия России уничтожила 61 военный объект Украины массированным ударом

Вечером 5 марта армия России нанесла массированный удар по военной инфраструктуре Украины, в результате которого уничтожен 61 объект военной инфраструктуры ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вечером 5 марта нанесён массированный удар, в результате которого поражён 61 объект военной инфраструктуры ВСУ, в том числе: 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, девять складов боеприпасов и материально-технических средств и три радиолокационных поста», — сказал он.

Также утром 6 марта Вооружённые силы России ударом высокоточного оружия большой дальности вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове.

Накануне российская армия ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожила склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились Javelin и NLAW.