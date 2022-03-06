Армия России уничтожила 61 военный объект Украины массированным ударом
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«Вечером 5 марта нанесён массированный удар, в результате которого поражён 61 объект военной инфраструктуры ВСУ, в том числе: 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, девять складов боеприпасов и материально-технических средств и три радиолокационных поста», — сказал он.
Также утром 6 марта Вооружённые силы России ударом высокоточного оружия большой дальности вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове.
Накануне российская армия ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожила склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились Javelin и NLAW.