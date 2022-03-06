ВС России высокоточным оружием вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове
«Утром 6 марта нанесён удар высокоточным оружием большой дальности. Выведен из строя аэродром Военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
5 марта вечером сообщалось, что ВКС России сбили в воздушном бою в районе Житомира четыре самолёта Су-27 ВС Украины.
Также российская армия ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожила склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились Javelin и NLAW.