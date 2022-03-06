ВС России высокоточным оружием вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове

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Утром 6 марта Вооружённые силы России ударом высокоточного оружия большой дальности вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове, заявили в российском Министерстве обороны.

«Утром 6 марта нанесён удар высокоточным оружием большой дальности. Выведен из строя аэродром Военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

5 марта вечером сообщалось, что ВКС России сбили в воздушном бою в районе Житомира четыре самолёта Су-27 ВС Украины.

Также российская армия ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожила склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились Javelin и NLAW.

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