Российские военные сбили четыре украинских Су-27 в районе Житомира
- РИА Новости
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«В воздушном бою в районе Житомира сбито четыре самолёта Су-27 ВСУ и средствами ПВО в районе Нежина сбит один Су-25», — заявил Конашенков.
Также он отметил, что силами противовоздушной обороны были ликвидированы украинский военный вертолёт Ми-8 и беспилотник Bayraktar TB2.
Ранее стало известно, что российская армия ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожила склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились Javelin и NLAW.