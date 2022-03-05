Российские военные сбили четыре украинских Су-27 в районе Житомира

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ВКС России сбили в воздушном бою в районе Житомира четыре самолёта Су-27 ВС Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Российские военные сбили четыре украинских Су-27 в районе Житомира
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«В воздушном бою в районе Житомира сбито четыре самолёта Су-27 ВСУ и средствами ПВО в районе Нежина сбит один Су-25», — заявил Конашенков.

Также он отметил, что силами противовоздушной обороны были ликвидированы украинский военный вертолёт Ми-8 и беспилотник Bayraktar TB2.

Ранее стало известно, что российская армия ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожила склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились Javelin и NLAW.

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