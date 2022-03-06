Власти Мариуполя сообщили о возобновлении эвакуации населения по гумкоридору
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«По информации координационного центра, под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, с 12:00 начнётся эвакуация мирного населения.
С 10:00 мск 4 марта российская сторона объявила режим тишины для того, чтобы мирные жители украинских Мариуполя и Волновахи смогли воспользоваться гуманитарными коридорами.
Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что боевики отряда «Азов» устроили взрыв в Мариуполе в доме на бульваре Меотиды.
В результате взрыва дом обрушился, под завалами в подвале остаются до 200 человек, большинство из них — женщины и дети.
Гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан в Мариуполе и Волновахе будут снова открыты утром в воскресенье, 6 марта.