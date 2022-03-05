Глава ДНР Пушилин заявил, что украинский режим доживает свои последние дни

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил, что украинский режим пребывает в состоянии агонии и доживает свои последние дни.

«Украинский режим в нынешнем состоянии доживает последние дни. Это та агония, с попыткой нанести как можно больше ущерба и оставить после себя», — приводит слова Пушилина РИА Новости.

Ранее Пушилин заявил, что военные республики в ходе спецоперации в Донбассе «выгрызают каждый метр земли».

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины наступательные действия возобновлены с 18:00 мск.

За время спецоперации было поражено 2119 объектов военной инфраструктуры Украины..