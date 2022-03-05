Минобороны России заявило о возобновлении наступления в рамках операции на Украине

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины наступательные действия возобновлены с 18:00 мск.

«В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать «режим тишины» наступательные действия с 18:00 московского времени возобновлены», — заявил Конашенков.

По его словам, националистические батальоны воспользовались «режимом тишины» для перегруппировки и укрепления занимаемых позиций.

Конашенков также отметил, что ни один из жителей Мариуполя и Волновахи не смог воспользоваться режимом тишины.

За время спецоперации было поражено 2119 объектов военной инфраструктуры Украины.

Войска Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль восемь новых населённых пунктов.

С 10:00 мск 4 марта российская сторона объявила режим тишины для того, чтобы мирные жители украинских Мариуполя и Волновахи смогли воспользоваться гуманитарными коридорами.