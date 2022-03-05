В Минобороны России заявили об уничтожении 2119 объектов военной инфраструктуры Украины
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«Всего за время операции поражено 2119 объектов военной инфраструктуры Украины», — сказал Конашенков.
Уточняется, что в это число, в частности, вошли 74 пункта управления и узлов связи, 108 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 68 радиолокационных станций.
Ранее Конашенков заявил, что в ходе операции погибли 498 российских военных, а 1597 получили ранения.