Пушилин заявил, что военные ДНР в Донбассе «выгрызают каждый метр земли»
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«Выгрызаем буквально каждый метр нашей земли у оккупационных подразделений, националистов. Успехов много», — цитирует Пушилина РИА Новости.
По его словам, ситуация в Донбассе остаётся тяжёлой.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины наступательные действия возобновлены с 18:00 мск.
За время спецоперации было поражено 2119 объектов военной инфраструктуры Украины.