Пушилин заявил, что военные ДНР в Донбассе «выгрызают каждый метр земли»

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что военные республики в ходе спецоперации в Донбассе «выгрызают каждый метр земли».
Пушилин заявил, что военные ДНР в Донбассе «выгрызают каждый метр земли»
  • AFP
  • © Anatolii Stepanov

«Выгрызаем буквально каждый метр нашей земли у оккупационных подразделений, националистов. Успехов много», — цитирует Пушилина РИА Новости.

По его словам, ситуация в Донбассе остаётся тяжёлой.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины наступательные действия возобновлены с 18:00 мск.

За время спецоперации было поражено 2119 объектов военной инфраструктуры Украины.

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