Пушилин заявил, что военные ДНР в Донбассе «выгрызают каждый метр земли»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что военные республики в ходе спецоперации в Донбассе «выгрызают каждый метр земли».

AFP

© Anatolii Stepanov

«Выгрызаем буквально каждый метр нашей земли у оккупационных подразделений, националистов. Успехов много», — цитирует Пушилина РИА Новости. По его словам, ситуация в Донбассе остаётся тяжёлой. Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины наступательные действия возобновлены с 18:00 мск. За время спецоперации было поражено 2119 объектов военной инфраструктуры Украины.