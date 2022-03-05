Вооружённые силы России взяли под контроль военную базу под Херсоном

Армия России взяла под контроль военную базу под Херсоном, украинские военные «в спешке покидали позиции», оставив позиции с техникой, вооружением и боеприпасами, заявили в российском Минобороны.

«Российские военнослужащие взяли под контроль военную базу Вооружённых сил Украины неподалёку от села Раденьск Херсонской области. Украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами», — сказали в оборонном ведомстве.

Среди обнаруженных трофеев украинские танки Т-64 и Т-80, а также бронетранспортёры и боевые машины пехоты, автомобили «Урал».

Кроме того, на базе находится склад боеприпасов с минами, противотанковыми управляемыми ракетами, миномётными и танковыми снарядами — всего более 4,5 тыс. т боеприпасов.

Предположительно, подготовку на этой базе проходили различные подразделения, в том числе морская пехота, сапёры, связисты, танкисты и артиллеристы. Всего на базе могли размещаться около 4 тыс. человек.

Российские сапёры продолжают обследовать территорию для ликвидации минной опасности.

За минувшие сутки подразделения ВС России в ходе операции на Украине ведут наступательные действия широким фронтом, за сутки взяты под контроль десять населённых пунктов.

Кроме того, российская армия ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожила склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились Javelin и NLAW.