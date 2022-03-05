Басурин заявил, что гуманитарным коридором в Мариуполе воспользовались 17 человек

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Гуманитарным коридором в Мариуполе воспользовались 17 человек, из Волновахи по-прежнему никто не вышел. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.
Басурин заявил, что гуманитарным коридором в Мариуполе воспользовались 17 человек
  • AP
  • © Sergei Grits

«По последней информации, которая у меня есть, смогли вырваться оттуда 17 человек — 12 взрослых и пять детей.  Из Волновахи... до сих пор никто не вышел», — цитирует ТАСС Басурина.

Он уточнил, что возможность выйти по гуманитарному коридору из Волновахи до сих пор остаётся.

По словам Басурина, силы ДНР по-прежнему привержены режиму тишины.

С 10:00 мск 4 марта российская сторона объявила режим тишины для того, чтобы мирные жители украинских Мариуполя и Волновахи смогли воспользоваться гуманитарными коридорами.

Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что боевики отряда «Азов» устроили взрыв в Мариуполе в доме на бульваре Меотиды.

В результате взрыва дом обрушился, под завалами в подвале остаются до 200 человек, большинство из них — женщины и дети.

В Минобороны сообщили, что российские военные были обстреляны из Мариуполя и Волновахи после вступления в силу режима тишины.

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