Лавров: Россия готова обеспечивать гуманитарные коридоры для иностранцев на Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым заявил о готовности российской стороны обеспечивать гуманитарные коридоры как для мирных жителей Украины, так и для иностранцев.
Лавров: Россия готова обеспечивать гуманитарные коридоры для иностранцев на Украине
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  • © MFA Russia

«Российская сторона с самого начала обозначила готовность обеспечивать гуманитарные коридоры как для мирных жителей соответствующих населённых пунктов, так и для иностранных граждан», — заявил Лавров.

По его словам, среди иностранцев на территории Украины есть граждане Китая, Индии и целого ряда африканских и азиатских стран.

Министр добавил, что «украинские власти осведомлены о тех предложениях, которые делаются российскими военными, в частности по ситуации в Харькове и вокруг него, где оказалось немало иностранных студентов».

Ранее Народная милиция ДНР заявила, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по штабу отряда спецназначения «Азов» в Мариуполе из-за отказа подчиниться командованию.

С 10:00 мск 4 марта российская сторона объявила режим тишины и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из украинских Мариуполя и Волновахи.

По словам замначальника уголовного розыска Новоазовского районного отдела МВД ДНР Артёма Малеванного, украинские националисты не дают мирным жителям покинуть Мариуполь, так как боятся остаться без живого щита.

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