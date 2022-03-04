В ЛНР сообщили о шести обстрелах со стороны ВСУ за сутки

В ЛНР за сутки зафиксировано шесть обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов по пяти населённым пунктам республики», — говорится в сообщении в Telegram. В результате обстрелов была повреждена ЛЭП в посёлке Золотое-5. Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности России заявил, что Вооружённые силы России предоставили коридоры во всех зонах боестолкновений на Украине, но националисты не позволяют мирным людям выехать в безопасное место. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России окружают и уничтожают основные группировки украинских националистов.