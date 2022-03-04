В ЛНР сообщили о шести обстрелах со стороны ВСУ за сутки
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов по пяти населённым пунктам республики», — говорится в сообщении в Telegram.
В результате обстрелов была повреждена ЛЭП в посёлке Золотое-5.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности России заявил, что Вооружённые силы России предоставили коридоры во всех зонах боестолкновений на Украине, но националисты не позволяют мирным людям выехать в безопасное место.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России окружают и уничтожают основные группировки украинских националистов.