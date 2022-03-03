Путин: ВС России предоставили коридоры во всех зонах боестолкновений на Украине

Вооружённые силы России предоставили коридоры во всех зонах боестолкновений на Украине, но националисты не позволяют мирным людям выехать в безопасное место. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности России.

По его словам, сотни иностранцев стремятся покинуть зону боевых действий, но им не дают этого сделать.

«Наши военнослужащие предоставили коридоры во всех без исключения зонах столкновений», — сказал Путин.

Также российские военные обеспечили транспорт для эвакуации мирных жителей и иностранцев в безопасное место.

«Вновь подчеркну, националисты не дают этого сделать», — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер отметил, что в ходе военной операции на Украине российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои.