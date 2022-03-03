Путин: ВС России предоставили коридоры во всех зонах боестолкновений на Украине
- РИА Новости
По его словам, сотни иностранцев стремятся покинуть зону боевых действий, но им не дают этого сделать.
«Наши военнослужащие предоставили коридоры во всех без исключения зонах столкновений», — сказал Путин.
Также российские военные обеспечили транспорт для эвакуации мирных жителей и иностранцев в безопасное место.
«Вновь подчеркну, националисты не дают этого сделать», — сказал Путин.
Кроме того, российский лидер отметил, что в ходе военной операции на Украине российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои.