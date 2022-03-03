В Армении не смогли избрать президента из-за бойкота оппозиции

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В Армении парламент не смог избрать президента государства из-за бойкота оппозиции, заявил глава счётной комиссии Нарек Бабаян.
В Армении не смогли избрать президента из-за бойкота оппозиции
  • AP

Как сообщает РИА Новости, за единственного кандидата от правящей партии «Гражданский договор», министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатряна проголосовали 69 депутатов. Для избрания на пост президента необходим 81 голос.

23 января президент Армении Армен Саркисян решил уйти в отставку.

По словам премьер-министра республики Никола Пашиняна, Хачатряна выдвинули 65 депутатов парламента.

Ранее его кандидатуру выдвинула правящая партия Армении.

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