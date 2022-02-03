Выборы президента Армении запланированы на март

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Выборы президента Армении должны пройти в парламенте страны в марте, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.
Выборы президента Армении запланированы на март
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я надеюсь, что до выборов, которые пройдут в марте, вы будете полноценно исполнять обязанности министра высокотехнологичной промышленности, и за этот период мы будем эффективно работать», — сказал он, обращаясь к кандидату в президенты — министру высокотехнологичной промышленности Ваагну Хачатряну на заседании правительства.

По словам Пашиняна, Хачатряна выдвинули 65 депутатов парламента. Ранее его кандидатуру выдвинула правящая партия Армении.

23 января президент Армении Армен Саркисян решил уйти в отставку.

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