Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян принял решение уйти в отставку, соответствующее заявление опубликовано на его официальном сайте.

«Я долго думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы около четырёх лет. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определённой логике», — говорится в тексте обращения Саркисяна.

Он отметил, что, как президент, не обладает необходимыми инструментами «для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики».

Саркисян поблагодарил граждан страны «за их стойкость, выдержку, терпение и мужество в эти непростые для страны времена», а также армянскую армию и своих коллег.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони ранее сообщил о решении снять свою кандидатуру с выборов на пост президента страны.