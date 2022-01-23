Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку

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Президент Армении Армен Саркисян принял решение уйти в отставку, соответствующее заявление опубликовано на его официальном сайте.
Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку
  • ©Roberto Serra - Iguana Press/Getty Images

«Я долго думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы около четырёх лет. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определённой логике», — говорится в тексте обращения Саркисяна.

Он отметил, что, как президент, не обладает необходимыми инструментами «для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики». 

Саркисян поблагодарил граждан страны «за их стойкость, выдержку, терпение и мужество в эти непростые для страны времена», а также армянскую армию и своих коллег.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони ранее сообщил о решении снять свою кандидатуру с выборов на пост президента страны.

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