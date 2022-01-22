ANSA: экс-премьер Италии Берлускони решил не баллотироваться в президенты
- ©Livio Anticoli/Pool/Insidefoto/Mondadori Portfolio
- Gettyimages.ru
По данным агентства ANSA, Берлускони на встрече с лидерами правоцентристских партий предложил выдвинуть одну «достойную» кандидатуру, однако имён называть не стал.
После предположил, что Марио Драги, баллотирующийся на пост президента Италии, должен остаться премьер-министром.
Голосование на выборах президента Италии назначено на 24 января.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не поедет на инаугурацию нового президента Чили Габриэля Борича, которая состоится 11 марта.