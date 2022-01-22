ANSA: экс-премьер Италии Берлускони решил не баллотироваться в президенты

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони решил снять свою кандидатуру с выборов на пост президента страны.

По данным агентства ANSA, Берлускони на встрече с лидерами правоцентристских партий предложил выдвинуть одну «достойную» кандидатуру, однако имён называть не стал.

После предположил, что Марио Драги, баллотирующийся на пост президента Италии, должен остаться премьер-министром.

Голосование на выборах президента Италии назначено на 24 января.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не поедет на инаугурацию нового президента Чили Габриэля Борича, которая состоится 11 марта.