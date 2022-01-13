Президент Бразилии отказался ехать на инаугурацию нового главы Чили

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не поедет на инаугурацию нового президента Чили Габриэля Борича, которая состоится 11 марта.

«Я не буду вдаваться в подробности, потому что я не из тех, кто создаёт проблемы в сфере международных отношений. У Бразилии хорошие отношения со всем миром. Посмотрим, кто поедет на инаугурацию нового президента Чили. Я не поеду», — заявил он в интервью изданию Gazeta Brasil.

Представитель консервативных сил Болсонару поздравил Борича с победой через четыре дня после выборов, последним из президентов стран Южной Америки.

19 декабря в Чили прошёл второй тур президентских выборов, по итогам которого главой государства был избран 35-летний ультралевый кандидат Габриэль Борич.