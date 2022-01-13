Президент Бразилии отказался ехать на инаугурацию нового главы Чили

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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не поедет на инаугурацию нового президента Чили Габриэля Борича, которая состоится 11 марта.
Президент Бразилии отказался ехать на инаугурацию нового главы Чили
  • AP

«Я не буду вдаваться в подробности, потому что я не из тех, кто создаёт проблемы в сфере международных отношений. У Бразилии хорошие отношения со всем миром. Посмотрим, кто поедет на инаугурацию нового президента Чили. Я не поеду»,  — заявил он в интервью изданию Gazeta Brasil.

Представитель консервативных сил Болсонару поздравил Борича с победой через четыре дня после выборов, последним из президентов стран Южной Америки. 

19 декабря в Чили прошёл второй тур президентских выборов, по итогам которого главой государства был избран 35-летний ультралевый кандидат Габриэль Борич.

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