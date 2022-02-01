Правящая партия Армении выдвинула на пост президента кандидатуру министра Хачатряна
- Legion-Media
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности президента Армении Алена Симоняна.
«Принято решение выдвинуть кандидатуру Ваагна Хачатряна», — сказал он.
Симонян добавил, что на пост президента выдвигали его кандидатуру, но он взял самоотвод.
Ранее сообщалось, что президент Армении Армен Саркисян подал в отставку.
Позже спикер парламента Армении Ален Симонян подписал заявление об отставке Саркисяна.