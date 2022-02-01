Правящая партия Армении выдвинула на пост президента кандидатуру министра Хачатряна 

Правящая партия Армении «Гражданский договор» выдвинула на пост президента страны кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности президента Армении Алена Симоняна.

«Принято решение выдвинуть кандидатуру Ваагна Хачатряна», — сказал он.

Симонян добавил, что на пост президента выдвигали его кандидатуру, но он взял самоотвод.

Ранее сообщалось, что президент Армении Армен Саркисян подал в отставку.

Позже спикер парламента Армении Ален Симонян подписал заявление об отставке Саркисяна.