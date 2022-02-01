Правящая партия Армении выдвинула на пост президента кандидатуру министра Хачатряна 

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Правящая партия Армении «Гражданский договор» выдвинула на пост президента страны кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна.
Правящая партия Армении выдвинула на пост президента кандидатуру министра Хачатряна 
  • Legion-Media

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности президента Армении Алена Симоняна.

«Принято решение выдвинуть кандидатуру Ваагна Хачатряна», — сказал он.

Симонян добавил, что на пост президента выдвигали его кандидатуру, но он взял самоотвод.

Ранее сообщалось, что президент Армении Армен Саркисян подал в отставку.

Позже спикер парламента Армении Ален Симонян подписал заявление об отставке Саркисяна.

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