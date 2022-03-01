В Донецке сообщили о попадании снаряда по гимназии

В Донецкой Народной Республике сообщили о попадании снаряда в одну из гимназий столицы ДНР.

«По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ г. Донецка зафиксировано попадание в образовательное учреждение — Донецкую гимназию №107», — говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Кроме того, были зафиксированы повреждения двух больниц в Донецке.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что украинская армия продолжает обстрелы Донбасса «с большим остервенением».