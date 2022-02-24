Самолёт Су-25 ВКС России потерпел крушение на Украине из-за ошибки пилотирования

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Самолёт Су-25 ВКС России потерпел крушение на Украине из-за ошибки пилотирования. Как сообщил представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, пилот катапультировался и находится в расположении своей воинской части.
Самолёт Су-25 ВКС России потерпел крушение на Украине из-за ошибки пилотирования
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«В Воздушно-космических силах России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25. Лётчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части», — заявил он.

Ранее в Минобороны отметили, что после ударов армии России выведено из строя 74 наземных объекта украинских вооружённых сил.

Конашенков также сообщил, что Вооружённые силы России высокоточным оружием выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию Вооружённых сил Украины.

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