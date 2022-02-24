Минобороны: ударами ВС России выведено из строя 74 наземных объекта ВСУ

После ударов армии России выведено из строя 74 наземных объекта украинских вооружённых сил. Об этом заявил официальный представитель российского Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«В результате ударов российских вооружённых сил выведено из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 11 аэродромов военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования Военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук-М1», — сказал он.

Как ранее заявил Конашенков, российские вооружённые силы высокоточным оружием выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию Вооружённых сил Украины.