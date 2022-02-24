Минобороны: ударами ВС России выведено из строя 74 наземных объекта ВСУ

Короткая ссылка
После ударов армии России выведено из строя 74 наземных объекта украинских вооружённых сил. Об этом заявил официальный представитель российского Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны: ударами ВС России выведено из строя 74 наземных объекта ВСУ
  • Gettyimages.ru

«В результате ударов российских вооружённых сил выведено из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 11 аэродромов военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования Военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук-М1», — сказал он.

Как ранее заявил Конашенков, российские вооружённые силы высокоточным оружием выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию Вооружённых сил Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить