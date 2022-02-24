Минобороны России сообщило подробности о ходе спецоперации на Украине

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что российские вооружённые силы высокоточным оружием выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию Вооружённых сил Украины.

По его словам, российские вооружённые силы никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят.

«Военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали», — сказал Конашенков.

Со ссылкой на данные разведки он заявил, что отдельные украинские подразделения и военнослужащие массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.

В Минобороны России сообщили, что позиции подразделений украинской армии, сложивших оружие, ударам не подвергаются.

Также в Минобороны России предупредили СМИ о провокациях Службы безопасности Украины по лекалам «Белых касок».