Минобороны России сообщило подробности о ходе спецоперации на Украине
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По его словам, российские вооружённые силы никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят.
«Военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали», — сказал Конашенков.
Со ссылкой на данные разведки он заявил, что отдельные украинские подразделения и военнослужащие массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.
В Минобороны России сообщили, что позиции подразделений украинской армии, сложивших оружие, ударам не подвергаются.
Также в Минобороны России предупредили СМИ о провокациях Службы безопасности Украины по лекалам «Белых касок».