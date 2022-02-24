Минобороны России сообщило подробности о ходе спецоперации на Украине

Короткая ссылка
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что российские вооружённые силы высокоточным оружием выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию Вооружённых сил Украины.
Минобороны России сообщило подробности о ходе спецоперации на Украине
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

По его словам, российские вооружённые силы никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят.

«Военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали», — сказал Конашенков.

Со ссылкой на данные разведки он заявил, что отдельные украинские подразделения и военнослужащие массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.

В Минобороны России сообщили, что позиции подразделений украинской армии, сложивших оружие, ударам не подвергаются.

Также в Минобороны России предупредили СМИ о провокациях Службы безопасности Украины по лекалам «Белых касок».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить